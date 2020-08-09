Что случилось этой ночью: воскресенье, 9 августа

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– ЦИК Белоруссии назвал количество проголосовавших досрочно. Показатель обновил рекорд 2015 года. В Минске оказалось меньше всего желающих проголосовать раньше срока.

– Украина назвала условие возобновления поставок воды в Крым. Снабжение возобновится полностью, если Россия оставит полуостров. До этого Украина согласна снабжать граждан Крыма в некоторых ситуациях.

– В Бразилии объявили траур по ста тысячам умерших от коронавируса. Количество умерших превысило сто тысяч в субботу. Бразилия занимает второе место в мире по числу инфицированных.

– Шеф Пентагона объяснил передислокацию американских войск в Европе. Ранее США объявили о выводе части войск из Германии. Некоторые подразделения переместят в Румынию и страны Балтии.

– Минская милиция задержала и отпустила соратницу Тихановской. Милиционеры объяснили задержание ошибкой. В субботу были задержаны два человека из штаба Тихановской.

– Андреа Пирло возглавил "Ювентус". Он сменил Мауирицио Сарри. Пирло – один из самых титулованных футболистов Италии.