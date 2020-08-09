Шеф Пентагона объяснил передислокацию американских войск в Европе

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Вывод части американских войск из Германии и их передислокация в конченом итоге преследуют цель усилить сдерживание России, завил министр обороны США Марк Эспер.

"Мы передислоцируем больше войск на восток, ближе к границам с Россией", - сказал Эспер в интервью телеканалу Fox News.

Таким образом, по его словам, передислокация направлена на "усиление сдерживания России и укрепление альянса (НАТО - ИФ)".

Эспер сообщил, что в общей сложности США выведут из Германии 12 тыс. своего воинского персонала, значительная часть его будет возвращена на родину, часть перемещена в Италию и Бельгию.

Министр отметил, что большинство союзников по НАТО поддержали это решение, ранее принятое президентом США Дональдом Трампом.

Ранее он заявлял, что за счет переброски войск США из Германии могут быть усилены Румыния и страны Балтии.

"Мы вводим больше ротационных сил в Черноморский регион, в частности, в Румынию", - сказал Эспер в виртуальном выступлении на форуме по безопасности в аналитическом центре Института Аспена.

Пентагон также хочет направить больше сил в Прибалтику и Польшу, сказал он.

Между тем, когда Эспер говорит, что сокращение войск в Германии направлено на то, чтобы активизировать "стратегическую гибкость", Трамп заявлял, что речь идет о "наказании" Берлина за то, что он выделяет недостаточно средств на цели обороны.