Минская милиция задержала и отпустила соратницу Тихановской

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и представитель штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова (слева направо) Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Минская милиция по ошибке задержала соратницу кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил ее штаб.

По словам представителя, Колесникову задержали при выходе из штаба на выезде с парковки и сказали, что везут в Центральное РУВД, не назвав причину задержания. Милиционеры на серебристом микроавтобусе заблокировали выезд, с силой отвели Колесникову в микроавтобус и уехали.

Позднее в штабе сообщили, что Колесникову задержали по ошибке. Сотрудники милиции сказали, что перепутали ее с другим человеком, подвезли ее к месту ужина и извинились.

Мария Колесникова руководила избирательным штабом экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который претендовал на пост президента. Сейчас Бабарико находится в СИЗО КГБ.

После того как Центризбирком Белоруссии зарегистрировал кандидатом в президенты Тихановскую, к ней присоединился штаб Бабарико во главе с Марией Цепкало и штаб экс-претендента в президенты Валерия Цепкало во главе с его супругой Вероникой Цепкало.

Предвыборные пикеты с Тихановской проводили Колесникова и Цепкало.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа.

Ранее в субботу стало известно, что Светлана Тихановская покинула свою квартиру в Минске в целях безопасности. Она сделала это после задержания двух человек в своем окружении.