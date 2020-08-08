Минская милиция задержала и отпустила соратницу Тихановской
Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Минская милиция по ошибке задержала соратницу кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил ее штаб.
По словам представителя, Колесникову задержали при выходе из штаба на выезде с парковки и сказали, что везут в Центральное РУВД, не назвав причину задержания. Милиционеры на серебристом микроавтобусе заблокировали выезд, с силой отвели Колесникову в микроавтобус и уехали.
Позднее в штабе сообщили, что Колесникову задержали по ошибке. Сотрудники милиции сказали, что перепутали ее с другим человеком, подвезли ее к месту ужина и извинились.
Мария Колесникова руководила избирательным штабом экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который претендовал на пост президента. Сейчас Бабарико находится в СИЗО КГБ.
После того как Центризбирком Белоруссии зарегистрировал кандидатом в президенты Тихановскую, к ней присоединился штаб Бабарико во главе с Марией Цепкало и штаб экс-претендента в президенты Валерия Цепкало во главе с его супругой Вероникой Цепкало.
Предвыборные пикеты с Тихановской проводили Колесникова и Цепкало.
Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа.
Ранее в субботу стало известно, что Светлана Тихановская покинула свою квартиру в Минске в целях безопасности. Она сделала это после задержания двух человек в своем окружении.