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В Бразилии объявили траур по ста тысячам умерших от коронавируса

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В Бразилии число скончавшихся от связанных с COVID-19 заболеваний за минувшие сутки увеличилось на 905 человек и достигло 100 477, сообщило министерство здравоохранения страны.

Всего с начала пандемии было зарегистрировано 3 012 412 случаев заражения, излечились 2,28 млн человек.

По числу инфицированных и летальных исходов Бразилия занимает второе после США место в мире.

Верховный суд Бразилии объявил траур по 100 тысячам умерших от распространения инфекции, о чем сообщил в своем твиттере.

Президент Бразилии Жаир Болсонару в течение нескольких месяцев преуменьшал опасность распространения вируса, называя его "маленьким гриппом", критикуя карантинные меры, которые вводили губернаторы некоторых штатов страны, подчеркивая, что эти меры могут подорвать экономику. Президент также уволил в течение месяца двух министров здравоохранения, выступавших за жесткие меры изоляции.

Бразилия коронавирус COVID-19

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