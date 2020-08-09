Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на выборах главы государства, передает в воскресенье корреспондент "Интерфакса".

Лукашенко традиционно голосует на территории Белорусского государственного университета физической культуры.

9 августа в стране проходит основной день голосования на выборах президента.

За пять дней досрочного голосования (4-8 августа) на участки пришли 41,7% избирателей, сообщила ранее в воскресенье Центральная избирательная комиссия республики.

На пост президента Белоруссии претендуют выдвинувший свою кандидатуру на выборы в шестой раз Лукашенко, а также сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, супруга задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская и председатель белорусской социал-демократической партии БСДГ Сергей Черечень.

Предварительные итоги выборов президента Белоруссии, как предполагается, будут оглашены в понедельник.

Окончательные результаты ЦИК должен объявить не позднее 19 августа.