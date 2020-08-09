Лукашенко отметил, что Белоруссия всегда будет вместе с Россией

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва всегда будут сотрудничать.

"С Россией всегда будем сотрудничать, всегда будем вместе", - сказал он журналистам в воскресенье в Минске.

По его словам, накануне президент России Владимир Путин в телефонном разговоре сказал, что "мы в одной лодке".

Кроме того, Лукашенко заявил, что у него нет проблемы с вопросом, куда совершить первый визит после выборов. "Нам не надо ничего демонстрировать. Мы будем сотрудничать со всеми", - отметил он.

9 августа в Белоруссии проходит основной день голосования на выборах президента.

За пять дней досрочного голосования (4-8 августа) на участки пришли 41,7% избирателей, сообщила ранее в воскресенье Центральная избирательная комиссия республики.

По данным на 10:00 воскресенья, явка избирателей достигла 45,33%.

На пост президента Белоруссии претендуют выдвинувший свою кандидатуру на выборы в шестой раз действующий глава государства Александр Лукашенко, а также сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, супруга задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская и председатель белорусской социал-демократической партии БСДГ Сергей Черечень.

Предварительные итоги выборов президента Белоруссии, как предполагается, будут оглашены в понедельник.

Окончательные результаты ЦИК объявит не позднее 19 августа.