Лукашенко заявил, что договорился с Путиным по задержанным россиянам
Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным разобраться с ситуацией по задержанным россиянам.
Белорусский лидер заявил, что получил от российского коллеги письмо с изложением всех фактов "по задержанным боевикам".
"Да, я упрекнул Россию, что они перешли с братских на партнерские отношения. Четко было заявлено президентом России: "Мы будем строить с вами братские отношения. А то, что происходит, Александр Григорьевич, давайте разберемся детально. Я вам пришлю информацию, которой мы обладаем на сегодняшний день", - рассказал Лукашенко/
По словам президента, на следующий день он получил от президента РФ письмо. "По-моему, на пяти страницах. С изложением всех фактов. И сейчас наш Следственный комитет рассматривает эти факты", - отметил глава государства.
"Что касается перспективы, если кто-то ждет, что у нас абсолютно испортились отношения с Россией, - заблуждаетесь", - добавил он.
Он не исключил, что ситуацию с боевиками "может быть, третья страна спровоцировала". "Мне все равно, это вторично. Главное, чтобы не устроили пожар в центре Минска", - подчеркнул он.
Кроме того, Лукашенко сообщил, что прокуроры России и Украины не приехали в Минск, чтобы разобраться с ситуацией по задержанным. "Им наплевать на этих ребят", - сказал президент.
29 июля в санатории под Минском были задержаны 33 гражданина России. Белорусские власти назвали их бойцами частной военной компании "Вагнер", которые якобы были заброшены в страну для дестабилизации обстановки перед выборами.
Россия называет задержанных сотрудниками ЧОП, которые находились в Белоруссии транзитом и направлялись в Латинскую Америку.
Киев подозревает большинство задержанных в участии в террористической организации и намерен просить об их экстрадиции.
В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело о подготовке массовых беспорядков.
СК РФ начал проверку по факту задержания в Белоруссии 33 россиян