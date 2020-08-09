Лукашенко заявил, что договорился с Путиным по задержанным россиянам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на избирательном участке в Минске Фото: Reuters

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным разобраться с ситуацией по задержанным россиянам.

Белорусский лидер заявил, что получил от российского коллеги письмо с изложением всех фактов "по задержанным боевикам".

"Да, я упрекнул Россию, что они перешли с братских на партнерские отношения. Четко было заявлено президентом России: "Мы будем строить с вами братские отношения. А то, что происходит, Александр Григорьевич, давайте разберемся детально. Я вам пришлю информацию, которой мы обладаем на сегодняшний день", - рассказал Лукашенко/

По словам президента, на следующий день он получил от президента РФ письмо. "По-моему, на пяти страницах. С изложением всех фактов. И сейчас наш Следственный комитет рассматривает эти факты", - отметил глава государства.

"Что касается перспективы, если кто-то ждет, что у нас абсолютно испортились отношения с Россией, - заблуждаетесь", - добавил он.

Он не исключил, что ситуацию с боевиками "может быть, третья страна спровоцировала". "Мне все равно, это вторично. Главное, чтобы не устроили пожар в центре Минска", - подчеркнул он.

Кроме того, Лукашенко сообщил, что прокуроры России и Украины не приехали в Минск, чтобы разобраться с ситуацией по задержанным. "Им наплевать на этих ребят", - сказал президент.