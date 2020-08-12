Киев официально запросил Минск о выдаче 28 "вагнеровцев"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Офис Генпрокурора Украины сообщил, что направил в Генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 подозреваемых участников вооруженного конфликта в Донбассе, которых задержали 29 июля. Девять из них имеют украинское гражданство.

Ранее всем 28 задержанным было объявлено подозрение в участии в террористической организации, а Шевченковский суд Киева заочно их арестовал.

В Минске 29 июля объявили о задержании 33 граждан России. Их назвали бойцами частной военной компании "Вагнер", которых забросили в Белоруссию будто бы для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. Поскольку среди них оказались граждане Украины и те, кто имел опыт боевых действий в Донбассе, в белорусский МИД 30 июля вызвали не только посла России Дмитрия Мезенцева, но и временного поверенного в делах Украины Петра Врублевского.

После этого различные украинские ведомства заявляли, что заинтересованы в выдаче по меньшей мере некоторых из задержанных, а 6 августа такую возможность обсудили по телефону президенты Александр Лукашенко и Владимир Зеленский.

Также 6 августа Лукашенко заявил, что задержанные начали давать показания и признались, что их забросили в Белоруссию с приказом "ждать". Он предложил приехать в Минск генпрокурорам России и Украины, чтобы они вместе с генпрокурором Белоруссии решили судьбу задержанных в соответствии с белорусскими законами, международными соглашениями и соображениям гуманности. Если же Киев и Москва не примут это предложение, в Минске вопрос решат сами, предупредил он.

Президент Владимир Путин обсудил с Лукашенко задержание россиян 7 августа. В Москве говорят, что это частные охранники, которые летели через Минск в третью страну и ничего противозаконного не совершали.

Также 7 августа стало известно, что СКР начал доследственную проверку задержания группы, а "Комсомольская правда" опубликовала версию своих источников о том, что задержание организовала СБУ.