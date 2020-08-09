Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:31Заразились
на 09.08В России 882 347+0В мире 19 637 506+259 470

В Минске задержали журналистов российского телеканала "Дождь"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Телеканал "Дождь" сообщает о задержании своих журналистов в Минске, где они освещают выборы президента Белоруссии.

"В Минске задержаны наши корреспонденты Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов. Люди в штатском и в масках положили их на асфальт и (затем) увели в неизвестном направлении", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в воскресенье.

В миреСоратница кандидата в президенты Тихановской покинула БелоруссиюЧитать подробнее

На видео, появившемся в соцсетях, видно, что журналистов задерживали не менее десяти человек.

9 августа в Белоруссии проходит основной день голосования на выборах президента.

ЦИК республики уже признал выборы состоявшимися, отметив, что проголосовало более 50% избирателей.

Белоруссия Дождь

Новости по теме

Новости

ЦИК Белоруссии признал выборы президента в стране состоявшимися

ЦИК Белоруссии признал выборы президента в стране состоявшимися
Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Лукашенко заявил, что договорился с Путиным по задержанным россиянам

Лукашенко заявил, что договорился с Путиным по задержанным россиянам

Лукашенко отметил, что Белоруссия всегда будет вместе с Россией

Явка на выборах президента Белоруссии на 10:00 составила 45,33%

Жители Белоруссии в день выборов заметили проблемы с интернетом

Жители Белоруссии в день выборов заметили проблемы с интернетом

В Нагасаки почтили память жертв атомной бомбардировки

В Нагасаки почтили память жертв атомной бомбардировки

Что случилось этой ночью: воскресенье, 9 августа

ЦИК Белоруссии назвал количество проголосовавших досрочно

ЦИК Белоруссии назвал количество проголосовавших досрочно

Шеф Пентагона объяснил передислокацию американских войск в Европе

Шеф Пентагона объяснил передислокацию американских войск в Европе

В Бразилии объявили траур по ста тысячам умершим от коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');