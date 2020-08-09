В Минске задержали журналистов российского телеканала "Дождь"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Телеканал "Дождь" сообщает о задержании своих журналистов в Минске, где они освещают выборы президента Белоруссии.

"В Минске задержаны наши корреспонденты Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов. Люди в штатском и в масках положили их на асфальт и (затем) увели в неизвестном направлении", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в воскресенье.

На видео, появившемся в соцсетях, видно, что журналистов задерживали не менее десяти человек.

9 августа в Белоруссии проходит основной день голосования на выборах президента.

ЦИК республики уже признал выборы состоявшимися, отметив, что проголосовало более 50% избирателей.