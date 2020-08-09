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Соратница кандидата в президенты Тихановской покинула Белоруссию

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Вероника Цепкало покинула территорию страны, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье источник в окружении ее супруга, экс-претендента на пост главы государства Валерия Цепкало.

"Вероника Цепкало уехала из Беларуси, опасаясь уголовного преследования", - сказал он.

Источник также утверждает, что вчерашнее краткосрочное задержание руководителя штаба экс-кандидата Виктора Бабарико Марии Колесниковой произошло по ошибке, так как "хотели задержать Веронику Цепкало".

Накануне штаб Тихановской сообщил о задержании Колесниковой, которую отпустили через непродолжительное время.

После того как Центризбирком Белоруссии зарегистрировал кандидатом в президенты Тихановскую, к ней присоединился штаб Бабарико во главе с Колесниковой и штаб экс-претендента в президенты Валерия Цепкало во главе с его супругой Вероникой.

Предвыборные пикеты с Тихановской проводили Колесникова и Цепкало.

Ранее Белоруссию покинул Валерий Цепкало с детьми.

Выборы в Белоруссии

9 августа в Белоруссии проходит основной день голосования на выборах президента.

ЦИК республики уже признал выборы состоявшимися, отметив, что проголосовало более 50% избирателей.

В миреЦИК Белоруссии признал выборы президента в стране состоявшимисяЦИК Белоруссии признал выборы президента в стране состоявшимисяЧитать подробнее

За пять дней досрочного голосования (4-8 августа) на участки пришли 41,7% избирателей, сообщила ранее Центральная избирательная комиссия республики.

На пост президента Белоруссии претендуют выдвинувший свою кандидатуру на выборы в шестой раз действующий глава государства Александр Лукашенко, а также сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, супруга задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская и председатель белорусской социал-демократической партии БСДГ Сергей Черечень.

Предварительные итоги выборов президента Белоруссии, как предполагается, будут оглашены в понедельник.

Окончательные результаты ЦИК объявит не позднее 19 августа.

Белоруссия Светлана Тихановская Вероника Цепкало

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