Соратница кандидата в президенты Тихановской покинула Белоруссию
Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Вероника Цепкало покинула территорию страны, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье источник в окружении ее супруга, экс-претендента на пост главы государства Валерия Цепкало.
"Вероника Цепкало уехала из Беларуси, опасаясь уголовного преследования", - сказал он.
Источник также утверждает, что вчерашнее краткосрочное задержание руководителя штаба экс-кандидата Виктора Бабарико Марии Колесниковой произошло по ошибке, так как "хотели задержать Веронику Цепкало".
Накануне штаб Тихановской сообщил о задержании Колесниковой, которую отпустили через непродолжительное время.
После того как Центризбирком Белоруссии зарегистрировал кандидатом в президенты Тихановскую, к ней присоединился штаб Бабарико во главе с Колесниковой и штаб экс-претендента в президенты Валерия Цепкало во главе с его супругой Вероникой.
Предвыборные пикеты с Тихановской проводили Колесникова и Цепкало.
Ранее Белоруссию покинул Валерий Цепкало с детьми.
Выборы в Белоруссии
9 августа в Белоруссии проходит основной день голосования на выборах президента.
ЦИК республики уже признал выборы состоявшимися, отметив, что проголосовало более 50% избирателей.
За пять дней досрочного голосования (4-8 августа) на участки пришли 41,7% избирателей, сообщила ранее Центральная избирательная комиссия республики.
На пост президента Белоруссии претендуют выдвинувший свою кандидатуру на выборы в шестой раз действующий глава государства Александр Лукашенко, а также сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, супруга задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская и председатель белорусской социал-демократической партии БСДГ Сергей Черечень.
Предварительные итоги выборов президента Белоруссии, как предполагается, будут оглашены в понедельник.
Окончательные результаты ЦИК объявит не позднее 19 августа.