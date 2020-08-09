ЦИК Белоруссии признал выборы президента в стране состоявшимися

По его данным, проголосовали более 50% избирателей

Выборы президента Белоруссии в Минске Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Выборы президента Белоруссии состоялись, проголосовало уже более 54% избирателей, сообщила в воскресенье председатель Центризбиркома республики Лидия Ермошина.

"Следовательно, уже можно говорить о том, что мы в конце дня получим какой-то результат", - сказала она в ходе стрима.

По ее данным, преодолели 50%-й барьер все регионы, кроме города Минска. "В двух из них - это Гомельская и Могилевская области - на избирательные участки пришли на 12 (часов - ИФ) дня уже более 60% (избирателей с учетом досрочного голосования - ИФ)", - уточнила глава ЦИК.

Выборы в Белоруссии

9 августа в Белоруссии проходит основной день голосования на выборах президента.

За пять дней досрочного голосования (4-8 августа) на участки пришли 41,7% избирателей, сообщила ранее Центральная избирательная комиссия республики.

На пост президента Белоруссии претендуют выдвинувший свою кандидатуру на выборы в шестой раз действующий глава государства Александр Лукашенко, а также сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, супруга задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская и председатель белорусской социал-демократической партии БСДГ Сергей Черечень.

Предварительные итоги выборов президента Белоруссии, как предполагается, будут оглашены в понедельник.

Окончательные результаты ЦИК объявит не позднее 19 августа.