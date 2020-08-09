Кандидат в президенты Белоруссии заявил о необходимости второго тура

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты Белоруссии, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев намерен добиваться проведения второго тура выборов главы государства.

В воскресенье утром Дмитриев проголосовал на избирательном участке в деревне Волчковичи Дзержинского района.

"То, что сегодня происходит, - это не выборы, а противостояние", - цитирует Дмитриева радиостанция "Радио Свобода".

По его словам, ни один из кандидатов в президенты не имеет абсолютной поддержки избирателей, и поэтому в Белоруссии должен состояться второй тур выборов. Если же будет объявлена победа одного из кандидатов в первом туре, отметил политик, он намерен подавать жалобу.

На избирательный участок Дмитриев приехал на велосипеде со своим сыном. На руке у него была белая лента.

Кандидат в президенты сообщил, что в течение дня планирует посетить другие избирательные участки и поддерживать независимых наблюдателей.

Прийти на выборы президента Белоруссии с белыми браслетами на руках 19 июля на предвыборном митинге призвала Вероника Цепкало, супруга экс-претендента в президенты Белоруссии Валерия Цепкало, присоединившаяся к избирательному штабу другого кандидата в президенты страны - Светланы Тихановской. Тогда она заявила, что "белый цвет символизирует свободу и что-то новое".

Выборы в Белоруссии

9 августа в Белоруссии проходит основной день голосования на выборах президента.

За пять дней досрочного голосования (4-8 августа) на участки пришли 41,7% избирателей, сообщила ранее в воскресенье Центральная избирательная комиссия республики.

По данным на 10:00 воскресенья, явка избирателей достигла 45,33%.

На пост президента Белоруссии претендуют выдвинувший свою кандидатуру на выборы в шестой раз действующий глава государства Александр Лукашенко, а также сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, супруга задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская и председатель белорусской социал-демократической партии БСДГ Сергей Черечень.

Предварительные итоги выборов президента Белоруссии, как предполагается, будут оглашены в понедельник.

Окончательные результаты ЦИК объявит не позднее 19 августа.