В Белоруссии явка на выборах президента превысила 73%

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - По состоянию на 16:00 на выборах президента Белоруссии проголосовали 73,4% избирателей, сообщил заместитель председателя ЦИК республики Вадим Ипатов в ходе стрима в воскресенье.

По информации комиссии, в Минске явка составила 58,79%, в Брестской области - 75,11%, Витебской - 75,05%, Гомельской - 81,87%, Гродненской - 75,66%, Минской - 72,3%, Могилевской - 80,29%.

Ипатов напомнил, что на части избирательных участков, которые находятся в санаториях, лечебных учреждениях, воинских частях, голосование уже закончилось. Там приступили к подсчету голосов.

Он отметил также особенности обработки голосов с участков, которые находятся за рубежом, с учетом разницы часовых поясов. "В этой связи данные по голосованию на избирательных участках, которые находятся за рубежом, ЦИК получит завтра к 15 часам. Они будут включены в общий итоговый отчет, который будет утверждаться Центризбиркомом", - уточнил Ипатов.

9 августа в Белоруссии проходит основной день голосования на выборах президента.

Ранее в воскресенье ЦИК республики уже признал выборы состоявшимися.