МВД Белоруссии подтвердил задержания на протестах в Минске

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В МВД Белоруссии заявили, что контролируют ситуацию на несанкционированных массовых мероприятиях, которые проходят в этой стране в ночь на понедельник.

"Несмотря на то, что в областных центрах и городе Минске проходят несанкционированные массовые мероприятия, милиция контролирует ситуацию", - заявила официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова. Ее цитирует госагентство Белта.

Чемоданова подтвердила, что в настоящее время на несанкционированных мероприятиях проходят задержания. "Обобщенной информации пока еще нет", - добавила она.

Между тем, ряд белорусских СМИ сообщает, что в Минске и ряде городов продолжаются стычки с милицией.