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Российские спасатели нашли тела восьми погибших в Бейруте

Российские спасатели нашли тела восьми погибших в Бейруте
Фото: Reuters

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Тела восьми погибших были обнаружены и извлечены из-под завалов российскими спасателями в Бейруте за время поисковой операции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

"Специалистами МЧС России оказана медицинская помощь в 268 случаях, в том числе 29 детям. Сотрудниками лаборатории Роспотребнадзора проведено 248 тестов на COVID, и психологами МЧС России оказана помощь в 33 случаях", - заявили в МЧС.

Там отметили, что во время работы в зоне ЧС спасателями и кинологическими службами было обследовано 3100 кв.м территории, 6800 кв.м - с помощью беспилотников.

"Спасатели России продолжают гуманитарную операцию по оказанию практической помощи в ликвидации последствий взрыва", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось об обнаружении российской стороной четверых погибших за время работ. МЧС РФ приступило к спасательной операции в Бейруте 6 августа.

Взрывы в Бейруте

Серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. По последним данным, погибли не менее 100 человек, около 4 тыс. пострадали. Взрывной волной разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта. Взрывной удар ощутили даже на Кипре.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Высший совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и рекомендовал кабинету министров объявить в столице двухнедельное чрезвычайное положение.

Власти Ливана проводят расследование катастрофы. Ряд СМИ сообщал, что, по первым данным, эксперты пришли к выводу, что взрыв произошел из-за халатности сотрудников порта.

Хроника 04 – 10 августа 2020 годаВзрывы в Бейруте
МЧС Бейрут Ливан

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