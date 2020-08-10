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AP сообщило о контейнерах с опасными химвеществами в порту Бейрута

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В сильно пострадавшем при взрывах порту Бейрута все еще находятся как минимум 20 контейнеров с потенциально опасными химическими веществами, сообщает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на члена французской команды, которая прибыла в Ливан для помощи в ликвидации последствий.

По его словам, группа экспертов в области химических веществ из Франции и Италии вместе с ливанскими спасателями в настоящее время как раз работает над тем, чтобы обеспечить безопасность контейнеров.

Он отметил, что некоторые из них оказались с пробоинами в результате взрывов, из одного - вытекает жидкость. Собеседник Associated Press не стал уточнять, о каких именно веществах идет речь.

"Мы заметили контейнеры со знаком, обозначающим химическую опасность. Затем заметили, что из одного контейнера вытекает жидкость", - добавил член французской команды.

Серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. По последним данным, погибли не менее 100 человек, около 4 тыс. пострадали. Взрывной волной разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта. Взрывной удар ощутили даже на Кипре.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Вечером 8 августа в Бейруте прошла многотысячная акция протеста горожан против властей. По мнению демонстрантов, руководство страны несет ответственность за произошедшую трагедию.

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