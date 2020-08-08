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Спасатели МЧС извлекли из-под завалов в Бейруте четырех погибших

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Российские спасатели за сутки поисковых работ в Бейруте обнаружили и извлекли из-под завалов тела четырех погибших, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе МЧС РФ.

"Группировка МЧС России проводит работы вблизи эпицентра взрыва. Работы выполняются круглосуточно в три смены. За сутки обследованы 1000 кв. м завалов, извлечены тела четырех погибших", - рассказали в ведомстве, уточнив, что при помощи альпинистского снаряжения была обследована часть подвального помещения элеватора.

На данный момент последствия ЧС в Бейруте ликвидируют порядка 160 российских специалистов.

Как отметили в пресс-службе, за сутки медицинскую помощь оказали в 84 случаях, госпитализированных нет. Психологами МЧС России помощь оказана в десяти случаях.

Трагедия в Бейруте

Серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута.

Взрывы в Бейруте

По последним данным, погибли не менее 100 человек, около четырех тысяч пострадали.

Взрывной волной разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта. Взрывной удар ощутили даже на Кипре.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2 750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Высший совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и рекомендовал кабинету министров объявить в столице двухнедельное чрезвычайное положение.

Власти страны проводят расследование катастрофы. Ряд СМИ сообщал, что, по первым данным, эксперты пришли к выводу, что взрыв произошел из-за халатности сотрудников порта.

Взрывы в порту Бейрута

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Хроника 04 – 08 августа 2020 годаВзрывы в Бейруте
Ливан Бейрут МЧС

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