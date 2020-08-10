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Польша призвала провести чрезвычайное заседание ЕС по событиям в Белоруссии

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в понедельник обратился к руководству ЕС с призывом провести чрезвычайное заседание Европейского совета, посвященное ситуации в Белоруссии.

"Польша ответственна за своих ближайших соседей. Поэтому премьер Матеуш Моравецкий призвал главу Европейского совета Шарля Мишеля и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен созвать чрезвычайное заседание Европейского совета в связи с событиями в Белоруссии", - говорится в заявлении, размещенном на сайте премьер-министра Польши.

Ранее МИД Польши призывал власти Белоруссии воздержаться от применения силы против протестующих.

"В виду событий, происходящих в Белоруссии, МИД Польши выражает глубокую обеспокоенность жестоким усмирением выступлений, начавшихся после выборов", - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник польским внешнеполитическим ведомством.

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"Острая реакция сил правопорядка, применение силы против мирно протестующих, аресты неприемлемы. Мы обращаемся к белорусским властям с призывом прекратить действия, способствующие эскалации ситуации, и уважать основные права человека" - отмечают в МИД.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%.

Штаб Тихановской не признает озвученные ЦИК республики предварительные итоги выборов, заявила "Интерфаксу" ее пресс-секретарь Анна Красулина. "Озвученные ЦИК итоги выборов не соответствуют реальности и совершенно противоречат здравому смыслу", - сказала Красулина.

После объявления вечером в воскресенье официальных предварительных результатов выборов в Минске и ряде других городов Белоруссии начались акции протеста, которые были пресечены сотрудниками силовых структур. Правозащитники сообщают об одном погибшем и десятках пострадавших.

Глава штаба Тихановской Мария Колесникова заявила, что штаб готов к долгим протестам.

Протесты в Минске

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Польша Матеуш Моравецкий Белоруссия ЕС

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