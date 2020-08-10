Четверо министров Ливана подали в отставку на фоне протестов

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Министр юстиции Ливана Мари-Клод Наджем, министр информации Манал Абдель Самад, глава министерства по вопросам окружающей среды Дамианос Каттар и министр финансов Гази Вазни подали в отставку, сообщает в понедельник Aljazeera.

Между тем Al Arabia со ссылкой на источники сообщает о планах премьер-министра Ливана Хасана Диаба также покинуть свой пост.

Сообщения об отставках поступают на фоне протестов, участники которых заявляют о вине властей в разрушительном взрыве в порту Бейрута. Акции сопровождаются погромами и столкновениями с полицией, в результате которых уже пострадали несколько сотен человек.

По последним данным, в результате катастрофы погибли около двухсот человек, примерно 6 тысяч пострадали.