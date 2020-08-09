В Бейруте полиция вновь применила слезоточивый газ против протестующих

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники ливанской полиции в воскресенье вечером применили слезоточивый газ против демонстрантов близ парламента в Бейруте, сообщают французские СМИ.

Сначала группа участников акции протеста на одной из улиц, ведущих к парламенту, начали бросать камни и фейерверки в сторону стражей порядка. Затем полицейские начали разгон демонстрантов и применили слезоточивый газ.

В субботу, 8 августа, в Бейруте прошла масштабная акция протеста против властей. Демонстранты считают их ответственными за произошедший ранее на этой неделе мощнейший взрыв в порту ливанской столицы. Манифестантам удалось прорваться на территорию нескольких министерств. Поступали сообщения о столкновениях участников акции протеста с полицией. Сотни человек получили ранения, один полицейский скончался.