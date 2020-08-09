Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:38Заразились
на 09.08В России 882 347+0В мире 19 637 506+259 470

В Бейруте полиция вновь применила слезоточивый газ против протестующих

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники ливанской полиции в воскресенье вечером применили слезоточивый газ против демонстрантов близ парламента в Бейруте, сообщают французские СМИ.

Сначала группа участников акции протеста на одной из улиц, ведущих к парламенту, начали бросать камни и фейерверки в сторону стражей порядка. Затем полицейские начали разгон демонстрантов и применили слезоточивый газ.

В субботу, 8 августа, в Бейруте прошла масштабная акция протеста против властей. Демонстранты считают их ответственными за произошедший ранее на этой неделе мощнейший взрыв в порту ливанской столицы. Манифестантам удалось прорваться на территорию нескольких министерств. Поступали сообщения о столкновениях участников акции протеста с полицией. Сотни человек получили ранения, один полицейский скончался.

Взрывы в порту Бейрута

13
Ливан Бейрут

Новости по теме

Новости

Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов

Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов

Глава ЦИК Белоруссии призвала проигравших кандидатов принять поражение

Журналистам "Дождя" в ближайшее время дадут уехать из Белоруссии

ЦИК Белоруссии посетовал на нехватку бюллетеней на ряде участков

Явка на выборах президента Белоруссии на 18:00 составила 79%

В Минске задержаны двое стрингеров видеоагентства Ruptly

Пандемия коронавируса

В некоторых районах Парижа введен обязательный масочный режим

В некоторых районах Парижа введен обязательный масочный режим

Глава ЦИК Белоруссии назвала очереди на выборах провокацией оппозиции

В Белоруссии явка на выборах президента превысила 73%

Задержанные в Минске репортеры "Дождя" не имели аккредитации на выборы

Задержанные в Минске репортеры "Дождя" не имели аккредитации на выборы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');