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В ЕК допустили усиление партнерства с Белоруссией при демократизации

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов поддержать диалог в Белоруссии в связи со сложившейся ситуацией.

"ЕС будет бдителен и готов поддержать процесс деэскалации и диалога, который приведет к демократизации и более тесному, более интенсивному партнерству между ЕС и Белоруссией", - написала глава Еврокомиссии в твиттере в понедельник.

Она также сообщила, что обсудила положение в Белоруссии с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

"Мы внимательно следим за развитием событий", - добавила фон дер Ляйен.

Ранее в понедельник она осудила силовые действия в отношении протестовавших в Белоруссии и призвала опубликовать точные результаты президентских выборов. Глава Еврокомиссии подчеркнула: "Притеснениям и жестоким репрессиям в отношении мирных демонстрантов нет места в Европе". Фон дер Ляйен призвала "соблюдать в Белоруссии основополагающие права".

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В свою очередь Моравецкий призвал руководство ЕС рассмотреть события в Белоруссии на чрезвычайном заседании Европейского совета.

"Польша ответственна за своих ближайших соседей. Поэтому премьер Матеуш Моравецкий призвал главу Европейского совета

Шарля Мишеля и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен созвать чрезвычайное заседание Европейского совета в связи с событиями в Белоруссии", - говорится в заявлении, размещенном на сайте премьер-министра Польши.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,09%.

Штаб Тихановской не признает озвученные ЦИК республики предварительные итоги выборов, заявила агентству "Интерфакс" ее пресс-секретарь Анна Красулина.

После объявления вечером в воскресенье официальных предварительных результатов выборов в Минске и ряде других городов Белоруссии начались акции протеста, которые были пресечены сотрудниками силовых структур.

Протесты в Минске

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ЕС Еврокомиссия Белоруссия

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