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Задержанного в Минске корреспондента RT отпустили

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Задержанный в Минске корреспондент RT освобожден, сообщил телеканал.

"Нашего корреспондента Константина Придыбайло отпустили", - говорится в сообщении телеканала.

Ранее в понедельник журналист сам сообщил в телеграм-канале о своем задержании. До этого он говорил, что находится на месте, где, как ожидается, пройдет протестный митинг.

"При подходе к месту проведения митинга в Минске ОМОН проверяет аккредитации журналистов, фоткают людей и пропускают. Видать, чтоб не получилось как вчера с (задержанными) Пеговым (создатель проекта WarGonzo - ИФ), Старковым (корреспондент российского издания Daily Storm - ИФ), Солоповым (журналист "Медузы" - ИФ)", - написал он.

Примерно через полчаса стало известно, что корреспондент RT отпущен.

Ранее сообщалось о задержании в столице Белоруссии не менее пяти российских журналистов, ещё трое журналистов телеканала "Дождь" уже депортированы из страны.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Тихановская - 10,9%.

Вечером в Минске и других городах Белоруссии начались несанкционированные акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с правоохранительными органами. Они продолжались до глубокой ночи. Пострадали 39 сотрудников силовых структур и более 50 протестующих, сообщили в МВД республики.

За участие в несанкционированных акциях было задержано около 3 тыс. человек, акции прошли в 33 населенных пунктах республики.

Протесты в Минске

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Белоруссия Минск RT

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