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Корреспондент RT сообщил о своем задержании в Минске

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Корреспондент RT Константин Придыбайло сообщил, что задержан в Минске.

Об этом он написал в своем телеграм-канале в понедельник. Ранее журналист сообщил, что находится на месте, где, как ожидается, пройдет протестный митинг.

"При подходе к месту проведения митинга в Минске ОМОН проверяет аккредитации журналистов, фоткают людей и пропускают. Видать, чтоб не получилось как вчера с (задержанными) Пеговым, Старковым, Солоповым", - написал он.

Позднее телеканал RT сообщил, что Придыбайло отпустили.

Ранее сообщалось о задержании в столице Белоруссии не менее пяти российских журналистов, ещё трое журналистов телеканала "Дождь" уже депортированы из республики.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

Вечером в Минске и других городах Белоруссии начались несанкционированные акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур. Они продолжались до глубокой ночи. В ходе акций протеста пострадали 39 сотрудников правоохранительных органов и более 50 гражданских лиц, сообщили в МВД республики.

За участие в несанкционированных акциях было задержано около 3 тыс. человек, акции прошли в 33 населенных пунктах республики.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

RT Константин Придыбайло

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