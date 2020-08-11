Прозвучали призывы ввести санкции против Белоруссии

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Президент Литвы Гитанас Науседа и американский сенатор-демократ призвали ввести санкции против Белоруссии.

Науседа заявил Delfi.lt, что развитие событий в Белоруссии должно заставить Евросоюз задуматься о санкциях.

"Динамика такова, что нам следует со всей серьезностью говорить о санкциях для Беларуси, потому что то, что происходит сейчас, даже издали не напоминает те репрессии, которые режим проводил все последние годы, - сказал он. - Сейчас мы видим и погибших, и раненых людей. Видим несколько тысяч людей, которые закрыты, или их судьба неизвестна. Мы не можем смотреть на это сквозь пальцы".

Менендес, член комитета Сената по международным отношениям, выпустил заявление, в котором отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко действует в соответствии со своей репутацией "последнего диктатора Европы". Прошедшие президентские выборы он назвал "видимостью", а действия властей по подавлению демократической оппозиции и арест политолога, гражданина США Виталия Шклярова он считает "совершенно недопустимыми" и "катастрофическими".

В связи с этим сенатор заявил, что администрация Дональда Трампа должна четко дать понять, что весь недавний прогресс в двусторонних отношениях США и Белоруссии не принесут результаты, если власти в Минске не пересчитают голоса честно либо не проведут выборы повторно, но по международно принятым демократическим стандартом.

"Если это жестокое наступление на демократические ценности будет продолжаться, ожидаю, что США и Европа быстро вернут санкции, которые раньше вводились против Лукашенко и его соратников", - заключил Менендес.