В Белоруссии задержали главу штаба кандидата в президенты Тихановской

На предвыборном митинге Светланы Тихановской в Минске Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Белоруссии задержали руководителя избирательного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марию Мороз, сообщила пресс-секретарь кандидата Анна Красулина.

"Это произошло на ступеньках, при входе в объединенный штаб Тихановской. Сотрудник предъявил удостоверение и предложил Марии Мороз сесть в машину и проехать для участия в административном процессе. Избирательный штаб обезглавлен", - сказала она "Интерфаксу" в субботу.

По ее словам, задержание происходило в присутствии кандидата. "Присутствовали Светлана Тихановская и я - пресс-секретарь", - отметила Красулина.

Она сообщила, что штаб пока не располагает точной информацией, в какой именно РУВД повезли Мороз.

В штабе предполагают, что Мороз "выбита" из избирательного процесса как минимум до понедельника. "Суды в Беларуси в выходные дни не работают, поэтому участие непосредственно в административном процессе возможно только в понедельник", - полагает Красулина.

Как пояснила пресс-секретарь, Мороз является доверенным лицом Тихановской.

Красулина также сообщила, что не выходит на связь еще один представитель штаба Тихановской Олег Моисеев. "В недрах ГУБОПиКа (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией - ИФ) пропал и Олег Моисеев, доверенное лицо кандидата в президенты, который пошел туда для беседы часа 3 назад", - сказала она.

Ранее сообщалось, что Мороз задерживали 6 августа на выходе из литовского посольства, куда она пришла подавать документы на визу, но вскоре отпустили после беседы.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа.

С 4 по 8 августа в стране проходит досрочное голосование.