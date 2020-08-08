Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:00Заразились
на 08.08В России 882 347+5 212В мире 19 378 036+280 887

В Белоруссии задержали главу штаба кандидата в президенты Тихановской

В Белоруссии задержали главу штаба кандидата в президенты Тихановской
На предвыборном митинге Светланы Тихановской в Минске
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Белоруссии задержали руководителя избирательного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марию Мороз, сообщила пресс-секретарь кандидата Анна Красулина.

"Это произошло на ступеньках, при входе в объединенный штаб Тихановской. Сотрудник предъявил удостоверение и предложил Марии Мороз сесть в машину и проехать для участия в административном процессе. Избирательный штаб обезглавлен", - сказала она "Интерфаксу" в субботу.

По ее словам, задержание происходило в присутствии кандидата. "Присутствовали Светлана Тихановская и я - пресс-секретарь", - отметила Красулина.

Она сообщила, что штаб пока не располагает точной информацией, в какой именно РУВД повезли Мороз.

В миреЯвка за 4 дня досрочного голосования в Белоруссии составила 32,24%Читать подробнее

В штабе предполагают, что Мороз "выбита" из избирательного процесса как минимум до понедельника. "Суды в Беларуси в выходные дни не работают, поэтому участие непосредственно в административном процессе возможно только в понедельник", - полагает Красулина.

Как пояснила пресс-секретарь, Мороз является доверенным лицом Тихановской.

Красулина также сообщила, что не выходит на связь еще один представитель штаба Тихановской Олег Моисеев. "В недрах ГУБОПиКа (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией - ИФ) пропал и Олег Моисеев, доверенное лицо кандидата в президенты, который пошел туда для беседы часа 3 назад", - сказала она.

Ранее сообщалось, что Мороз задерживали 6 августа на выходе из литовского посольства, куда она пришла подавать документы на визу, но вскоре отпустили после беседы.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа.

С 4 по 8 августа в стране проходит досрочное голосование.

Белоруссия Светлана Тихановская Мария Мороз

Новости по теме

Новости

В Абхазии у российского туриста выявили коронавирус

На антиправительственных митингах в Ливане применили слезоточивый газ

На антиправительственных митингах в Ливане применили слезоточивый газ
Взрывы в Бейруте

В Ливане насчитали шесть тысяч пострадавших от взрыва в Бейруте

На Маврикии объявлен режим ЧС из-за разлива нефти с сухогруза

На Маврикии объявлен режим ЧС из-за разлива нефти с сухогруза

Порядка 160 тыс. человек пересекли границу с Абхазией после открытия

Жители Бейрута решили провести акцию протеста против властей

Генпрокуратура Белоруссии предложила заблокировать сайт "Голоса"

Генпрокуратура Белоруссии предложила заблокировать сайт "Голоса"
Взрывы в Бейруте

Спасатели МЧС извлекли из-под завалов в Бейруте четырех погибших

Что случилось этой ночью: суббота, 8 августа

Выборы в США - 2020

Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания

Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');