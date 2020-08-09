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МИД РФ подтвердил работу репортеров "Дождя" в Минске без аккредитации

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Журналисты российского телеканала "Дождь" в Белоруссии были задержаны из-за отсутствия аккредитации, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Установлено местонахождение журналистов, с ними все в порядке, сейчас посольство оказывает им консульскую поддержку. Понятна причина того, что произошло, что послужило основой для таких действий - отсутствие аккредитации, была необходима аккредитация, этой аккредитации не было", - сказала Захарова в эфире телеканала "Дождь".

В миреВ Минске задержали журналистов российского телеканала "Дождь"Читать подробнее

Посольство в настоящее время находится на связи с белорусской стороной для разрешения возникшей ситуации.

По информации посольства, задержанные журналисты находятся в РУВД Центрального района Минска, добавила Захарова.

Ранее "Дождь" сообщил о задержании в Минске своих корреспондентов Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова.

Как сообщил "Интерфаксу" главред телеканала Тихон Дзядко, у журналистов не было аккредитации для работы на выборах, несмотря на то, что все документы для нее были поданы в срок.

В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома и МВД Белоруссии пока не комментируют ситуацию с задержанием российских.

9 августа в Белоруссии проходит основной день голосования на президентских выборах.

МИД Белоруссия Дождь Мария Захарова

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