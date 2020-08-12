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Трамп назвал главной мировой проблемой заключение ядерной сделки с РФ

Трамп назвал главной мировой проблемой заключение ядерной сделки с РФ
Президент США Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В настоящее время важнейшей мировой проблемой является заключение соглашения с Россией по ядерным вооружениям, считает президент США Дональд Трамп.

"Мы в настоящее время работаем с Россией над пактом по ядерным вооружениям (...). Это является сегодня крупнейшей мировой проблемой", - заявил Трамп в эфире радиошоу Хью Хьюитта.

Он выразил мнение, что "Россия этого очень хочет" и потому не будет "оттягивать". Трамп добавил, что "это здорово".

В октябре прошлого года Трамп заявил, что США, Россия и Китай должны заключить трехстороннее соглашение, ограничивающее разработки ядерного вооружения, вместо ДСНВ, действие которого истекает в феврале 2021 года. Пекин неоднократно давал понять, что не будет участвовать в трехсторонних переговорах с Москвой и Вашингтоном.

Также действующий президент США вновь заявил, что занимает намного более жесткую позицию по отношению России, чем его предшественник Барак Обама.

"Я заставил НАТО палить на $400 млрд больше, чтоб защитить себя от России, Обама ничего не получил, он только снижал и снижал (взносы стран НАТО на оборону - ИФ). Так обстоят дела", - сказал Трамп в ответ на вопрос о том, Обама или он более серьезно противостоят России.

Трамп также назвал в качестве своих шагов по сдерживанию России меры США по противодействию строительства газопровода "Северный поток - 2".

"Я поднял тему трубопровода "Северный поток - 2", до меня никто даже не говорил об этом. Германия получает энергию из России. Я спросил, что это за сделка? Вы платите России миллиарды долларов, а мы защищаем вас от России?" - отметил президент США.

Кроме того, Трамп заявил об усилении американской армии во время его президентства за счет увеличения финансирования.

"Я выделил нашим военным $2,5 трлн. Наша армия сейчас самая сильная из всех когда-либо существовавших. Я потратил $2,5 триллиона долларов. При Обаме наша армия была истощена(...), я заботился о многих других вещах, и у нас есть космические силы", - напомнил американский лидер.

США Россия Дональд Трамп Барак Обама

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