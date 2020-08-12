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В Минске провели акцию 250 женщин в белом

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В Минске около 250 женщин в белой одежде вышли с цветами на акцию протеста против фальсификации результатов выборов и против применения силы к тем, кто выразил несогласие с объявленными итогами голосования.

Они выстроились в линию у Комаровского рынка.

"Перестаньте нас бить! Мы хотим просто правильного подсчета голосов, - заявила одна из участниц акции. - Мы пришли с открытыми руками, без оружия. Точно так же, как и другие мирные протестующие. Насилие идет только с одной стороны".

По информации интернет-издания "Наша Нива", милиционеры попросили женщин разойтись. В ответ те положили цветы вдоль дороги и начали расходиться, заложив руки за голову. Затем они остановились и снова выстроились цепью и призвали милицию остановить насилие.

Вскоре к женщинам подъехал ОМОН, после чего некоторые участницы акции ушли.

Такая же акция прошла в Лиде, отметило издание.

Протесты в Минске

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Минск Белоруссия МВД

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