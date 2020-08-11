Штаб Тихановской призвал сторонников и власти отказаться от насилия

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской обвинил власти в оказании на нее давления, однако призвал к диалогу с целью прекращения насилия, заявила глава штаба Ольга Ковалькова.

"Штаб призвал сторонников и власти отказаться от насилия", - сообщила Ковалькова на брифинге во вторник.

При этом она подчеркнула, что "штаб продолжает считать Светлану Тихановскую победившей на выборах" и обвиняет власти в эскалации конфликта, однако при этом призывает к диалогу.

Ковалькова подтвердила, что отъезд Тихановской из Белоруссии был организован властями. "Решение Тихановской было принято, возможно, под давлением белорусских властей. Для нас это решение было неожиданным. И сделать вывод, что сама Тихановская сделала такой выбор, не представляется возможным", - сказала Ковалькова.

Кроме того, "Тихановская сама не могла записать обращение с призывом не выходить на улицу", считает глава штаба. По ее словам, "это видео записано в той же одежде, в которой Тихановская ходила в ЦИК, читала она это по бумажке". "Могу предположить, что эта запись была сделана Тихановской там (в Центризбиркоме - ИФ)", - сказала Ковалькова.

По ее предположениям, "сама Светлана не могла сказать это, она считает себя победителем на выборах".

Также Ковалькова рассказала, что у нее сейчас нет прямого контакта с Тихановской, однако она имеет "связь с людьми, которые с ней рядом".

На брифинге также выступила соратница Тихановской Мария Колесникова. В частности, она обвинила власти в насилии в отношении мирных демонстрантов. "Большую часть ответственности за то, что происходит, несет власть", - заявила Колесникова. "Все акции протеста должны быть мирными", - подчеркнула она.

11 августа в сети появилось два видеообращения Тихановской. В одном их них она поблагодарила белорусов за участие в выборах и призвала "к благоразумию и уважению закона". "Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких", - сказала Тихановская.

В другом обращении она заявила, что самостоятельно приняла решение уехать из Белоруссии. По словам Тихановской, она полагала, что эта кампания ее "очень сильно закалила" и придала силы все выдержать. "Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которая была изначально", - сказала она.

Соратница Тихановской Мария Колесникова ранее сообщила, что накануне та в течение трех часов общалась в кабинете главы ЦИК Белоруссии Ермошиной с двумя высокопоставленными сотрудниками силовых структур. Она добавила, что не исключает того, что "заявление Тихановской с призывом не выходить на протесты было записано под давлением силовиков".

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что Тихановская уехала в Литву. Позже выезд Тихановской из Белоруссии официально подтвердил Госпогранкомитет республики.