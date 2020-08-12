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Лукашенко созвал совещание по протестам

Лукашенко созвал совещание по протестам
Фото: Reuters

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание, на котором обсуждаются вопросы обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя.

"Понятно из ситуации, что наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Совбезом, а может и прежде всего, – обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя, обеспечение нормального функционирования государственных органов управления", - цитирует Лукашенко близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул первого".

В Белоруссии уже три ночи подряд проходят акции протеста, они сопровождаются стычками с силовиками. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

В ходе акций протеста один человек погиб, более 200 человек госпитализированы. МВД сообщило о задержании свыше 3 тыс. человек в ночь на 10 августа и более 2 тыс. – в ночь на 11 августа, более 1 тыс. человек – в ночь на 12 августа.

Протесты в Минске

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Белоруссия Александр Лукашенко

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