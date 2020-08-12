В Армении сообщили о переговорах об открытии границ с Россией

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - МИД Армении ведет переговоры с Россией о двустороннем открытии границы в условиях пандемии и о дальнейшем регулировании перевозок, заявил в парламенте вице-премьер Тигран Авинян. По его словам, в Москве готовы к двустороннему открытию границы.

По решению армянского правительства, любой гражданин России сможет приехать в Армению без специального разрешения, несмотря на сохраняющийся в стране режим ЧП по коронавирусу, добавил Авинян.

Правительство Армении 12 августа продлило режим ЧП по коронавирусу еще на один месяц, до 11 сентября. Чиновники также пообещали смягчить ограничения на въезд иностранцев и проведение массовых мероприятий. Массовые мероприятия они обещали разрешить на условиях социального дистанцирования, а семейные встречи - разрешить, но ограничить численность до 40 человек.

По словам Авиняна, в ближайшее время будет отменено требование надевать маску за рулем личного автомобиля, а также обязательное ношение маски на природе.

Учеба в школах и техникамах начнется 15 сентября. Решение по вузам будет принято на следующей неделе.

Режим ЧП в Армении продлевается в пятый раз. По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 40 794, умерли 806 заболевших.