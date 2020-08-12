Казахстан с 17 августа возобновляет полеты в РФ

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Казахстан с 17 августа возобновляет международные полеты в некоторые страны, сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Со следующего понедельника поэтапно возобновляются международные полеты в Объединенные Арабские Эмираты, Белоруссию, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Россию, говорится в сообщении ведомства.

Соответствующее решение 11 августа приняла межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции с учетом эпидемиологической обстановки, согласно карте Всемирной организации здравоохранения.

Договоренность Казахстана с авиационными властями указанных стран является предварительной. "Указанные страны поддерживают возобновление полетов с Казахстаном с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (термометрия, социальное дистанцирование, масочный режим, ПЦР-тестирование)", - уточняет ведомство.

"При этом, для выполнения полетов в Россию требуется разрешение с российской стороны", - отмечается в пресс-релизе.

Рейсы будут выполняться на основе действующих межправительственных соглашений о воздушном сообщении и в зависимости от коммерческой загрузки воздушных судов на каждом маршруте.

Между тем, как сообщил казахстанский национальный перевозчик Air Astana на своем сайте, компания возобновит прямые рейсы из Алма-Аты в Дубай с 17 августа. Планируется выполнять три рейса в неделю по понедельникам, средам и субботам.

Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с иностранными государствами для предотвращения завоза коронавирусной инфекции. Первые рейсы (за исключением вывозных) в зарубежные страны стартовали 1 августа.