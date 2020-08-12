Около 50 сотрудников СМИ были задержаны в Белоруссии в последние дни

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Около 50 сотрудников СМИ, освещающих события в Белоруссии, задержаны за последние несколько дней. Об этом сообщил "Интерфаксу" председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

"За предыдущие три дня, по нашим данным, около 50 журналистов было задержано и подвергнуто насилию, считая и белорусских, и иностранных, и российских", - сказал Соловьев в среду.

Соловьев выразил негодование по поводу поведения сотрудников милиции и ОМОНа по отношению к сотрудникам СМИ, которые "нападают на людей, у которых на жилетах написано "пресса", отнимают технику, избивают, заставляют отдать карты памяти, иначе те будут арестованы".

"То есть действуют очень жестко. Особенно вчера вечером, когда была просто охота на людей с камерами, с фотоаппаратами. Хотя события постепенно уходят из центра Минска на окраины, в подворотни и так далее, но это и там тоже все происходило. И видимо, еще будет происходить достаточно долго", - считает он.

По его словам, СЖР очень активно работает с Союзом журналистов Беларуси (СЖБ). "Мы, конечно, держим на контроле ситуацию, которая происходит в Белоруссии. У нас очень хороший контакт с Союзом журналистов Беларуси, и с его руководителем Андреем Кривошеевым у нас есть договоренность, что как только какие-нибудь проблемы будут возникать у наших журналистов, коллеги из СЖБ будут помогать", - сказал Соловьев.

Он также отметил работу посла РФ в Белоруссии Дмитрия Мезенцева по освобождению ранее задержанных в республике российских журналистов. "Он сам бывший журналист, хотя бывших не бывает. Он и вся его команда работает очень четко, слаженно, благодаря чему все журналисты, которые были в предыдущие дни задержаны, освобождены, и многие из них уже в России", - сказал глава СЖР.

В Белоруссии в последние три ночи прошли акции протеста. Во многих местах были столкновения, стычки их участников с сотрудниками силовых структур. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

В среду в Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) заявили, что сотрудники силовых структур целенаправленно нападают на сотрудников СМИ. Там отметили, что до сих пор не вышли на свободу больше двух десятков журналистов.