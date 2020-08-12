Полицейские пресекли несогласованную акцию возле белорусского посольства в Москве

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Столичные силовики оттеснили участников несанкционированной акции возле посольства Белоруссии в Москве и оцепили часть тротуара.

Как передает корреспондент "Интерфакса", полицейские оттеснили людей на Маросейке, выступающих против итогов президентских выборов в республике, и выставили оцепление из правоохранителей на месте сбора участников акции на Маросейке возле забора церкви Космы и Дамиана Ассийских.

Кроме того, сотрудники полиции вызвали к месту созданного активистами стихийного мемориала в знак поддержки митингующих в Белоруссии сотрудников ГБУ "Жилищник" для уборки цветов, плакатов и свечей.

Между тем, как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, руководство храма Косьмы и Дамиана на Маросейке обратилось в полицию с жалобой на активистов, протестующих у посольства Белоруссии. "Согласно заявлению духовенства, молодые люди мешают прихожанам, употребляя ненормативную лексику и спиртное, а также справляют нужду возле храма", - сказал собеседник агентства.

В настоящий момент на данном участке Маросейки движение по тротуару возле храма не осуществляется. Правоохранители направляют граждан на противоположную сторону улицы через пешеходный переход.

Как сообщалось ранее, несколько десятков человек собрались на четвертую несогласованную акцию протеста возле посольства Белоруссии в Москве. Участники выступают против итогов президентских выборов в республике, прошедших 9 августа.

Сотрудники правоохранительных органов несколько раз оттеснили собравшихся от здания диппредставительства и предупредили о незаконности проводимой акции. При этом большинство активистов вскоре вернулось на место проведения акции протеста. После этого полицейские задержали не менее пяти участников акции.

Акции протеста проходят после состоявшихся 9 августа в Белоруссии выборов президента. По предварительным данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.