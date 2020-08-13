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Спутниковые снимки показали повреждения ядерного объекта КНДР

Спутниковые снимки показали повреждения ядерного объекта КНДР
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что недавнее наводнение в Северной Корее, возможно, повредило насосные станции, подключенные к главному ядерному объекту страны в Йонбене, сообщает американский сайт 38 North, занимающийся проблемами КНДР.

Проанализировав спутниковые снимки от 6 августа, эксперты сайта заявили, что вода "достигла двух насосных станций, обслуживающих реакторы" на ядерном комплексе в Йонбене.

"Снимки от 6 августа, по сравнению с изображениями от 22 июля, показывают резкое повышение уровня воды в реке Кулен, которая протекает рядом с комплексом Йонбен", - отмечается в статье.

Пятимегаваттный реактор, который, как полагают, используется для производства оружейного плутония, по-видимому, уже некоторое время не работает, а экспериментальный легководный реактор еще не запущен, но повторение подобного наводнения потребует остановки реактора, уточняют эксперты.

"Повреждение насосов и трубопроводов внутри насосных станций самое уязвимое место для реакторов. Если бы реакторы работали, то невозможность их охлаждения потребовала бы их остановки", - говорится в докладе.

На Корейский полуостров обрушились продолжительные дожди, вызвавшие наводнения и оползни, которые привели к разрушениям и гибели людей как в Северной, так и в Южной Корее.

Йонбен - крупнейший ядерный объект КНДР, основанный в 1964 году. По итогам второго саммита США-КНДР северокорейская сторона заявляла, что Пхеньян был готов "навсегда и полностью" закрыть ядерные объекты в Йонбене в обмен на частичное снятие международных санкций. Соглашение в ходе саммита достигнуто не было.

КНДР

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