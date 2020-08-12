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Йеменские военные ворвались в посольство республики в Москве

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Шестеро военнослужащих армии Йемена ворвались в посольство республики в центре Москвы с намерением добиться возвращения на родину, куда их не пускали из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Сегодня вечером в правоохранительные органы поступила информация, что в здание посольства Йемена по адресу 2-й Неопалимовский переулок, 6, где расположено посольство Йеменской республики, ворвались шестеро офицеров Вооруженных сил этой страны", - сказал собеседник агентства.

По его данным, поводом для силового проникновения в здание дипмиссии стал отказ йеменских властей вернуть офицеров на родину после окончания ими курсов военной академии из-за пандемии коронавируса.

"Что в настоящий момент происходит внутри посольства не известно. Информация доведена до сведения соответствующих оперативных служб", - сказал источник.

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением этой информации от официальных представителей правоохранительных и дипломатических органов.

Москва Йемен

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