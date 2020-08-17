Мэр турецкой Антальи заразился коронавирусом

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Мэр курорта Анталья в Турции Мухиттин Беджек госпитализирован в связи с положительным тестом на коронавирус.

"Результат моего теста оказался положительным. Сейчас я чувствую себя хорошо, настроение на высоте. Я на изоляции в госпитале", - написал он в своем твиттере.

Мэр призвал всех соблюдать меры безопасности - носить маски и поддерживать социальную дистанцию.

Всего в Турции по состоянию на понедельник зафиксировано 249 тыс. случаев заражения коронавирусом, почти 6 тыс. человек умерли после инфицирования.

Россия с 10 августа возобновила прямые регулярные и чартерные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Анталью, Даламан и Бодрум. По данным турецких СМИ, за первые три дня после возобновления рейсов провинция Анталья приняла свыше 60 тыс. российских туристов.