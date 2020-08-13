Мисс Беларусь призвала милицию остановить насилие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и Мария Василевич во Дворце Независимости Фото: Максим Гучек/ТАСС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Мисс Беларусь-2018, депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Мария Василевич призвала прекратить насилие и беспорядки. Она сделала это заявление в своем инстаграме.

"Те, кто проявляет жестокость и насилие к беззащитным. И те, кто провоцирует беспорядки... Остановите беспорядки! Посмотрите друг другу в глаза! Посмотрите вокруг!" - написала она. Она считает, что "Беларусь не заслужила такой боли".

Василевич - самый молодой депутат Палаты представителей. Ее неоднократно видели в окружении президента страны Александра Лукашенко.

Биатлонистка Дарья Домрачева уже дважды делала заявления по ситуации. 12 августа она призвала обе стороны конфликта решать спор цивилизованно. 13 августа она обратилась к командирам отрядов ОМОНа и потребовала остановить насилие.