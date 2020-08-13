Старейший театр Белоруссии объявил забастовку и потребовал остановить насилие

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Коллектив старейшего в Белоруссии Национального академического театра имени Купалы в четверг выступил с открытым обращением к властям с просьбой немедленно остановить жестокость по отношению к протестующим и присоединился к требованиям провести прозрачный пересчет голосов на президентских выборах.

"Коллектив Купаловского театра с тревогой наблюдает за тем, что происходит в нашей стране после президентских выборов. Мы очень сожалеем о погибших и большом количестве пострадавших в уличных протестах. Считаем, что основная ответственность за то, что происходит, лежит на действующей власти", - говорится в обращении.

Коллектив Купаловского театра потребовал от всех силовых структур срочно остановить насилие по отношению к мирным жителям, которые имеют законное конституционное право на свободу собраний и высказывания своих взглядов. Задержания без объяснения причин и ничем не объяснимая жестокость являются прямым нарушением закона. "Сейчас необходим исключительно мирный диалог. Вести борьбу против собственного народа - это путь в никуда", - заявили купаловцы.

По их мнению, того, что сегодня происходит в Белоруссии, не случилось бы, если бы в стране прошли прозрачные и справедливые выборы. "К огромному сожалению, есть множество причин не доверять цифрам, озвученным ЦИК", - говорится в обращении. "Страна, в которой существует огромный дефицит доверия к власти, лишена будущего", - отмечают авторы обращения.

Коллектив ведущего театра Белоруссии уверен: в настоящее время снять напряжение помог бы простой шаг - открытый и прозрачный пересчет голосов с участием независимых наблюдателей, представителей всех кандидатов в президенты и общественности. "Мы призываем власти выпустить всех задержанных во время этой избирательной кампании, вся вина которых заключается в том, что они высказывают альтернативное мнение", - говорится в сообщении.

Купаловский театр в знак протеста принял решение приостановить показ спектаклей до разрешения действующей ситуации и инициировал процедуру объявления забастовки. "Очень надеемся на мирное разрешение ситуации и на то, что разум и закон в нашей стране победят", - отметили в театре.