Минздрав Белоруссии призвал прекратить "раскручивать спираль насилия"

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Минздрав Белоруссии и Белорусский профсоюз работников здравоохранения напомнили о бесценности жизни и здоровья всех людей без исключения и призвали всех сограждан перестать "провоцировать друг друга" и остановить "раскручивание спирали насилия" на улицах.

Врачи обеспокоены происходящим и не могут оставаться безучастными, видя "волну насилия, поломанные судьбы и потерянное здоровье".

"Мы хотим, чтобы в стране вновь звучал детский смех, а не вой сирен и гудков, звуки взрывов, мы хотим чувствовать атмосферу радости и спокойствия, - говорится в их обращении. - Жизнь очень хрупка и скоротечна, здоровье легко потерять, не надо тратить этот бесценный дар на провоцирование насилия и поощрять наметившийся раскол в обществе!"

12 и 13 августа врачи ряда учреждений выходили на улицу, призывая остановить насилие.

С вечера 9 августа в стране происходят массовые акции протеста, которые сопровождаются столкновениями с милицией и жесткими задержаниями. Милиция применяет резиновые пули, водометы, светошумовые гранаты и дубинки, протестующие - петарды и "коктейли Молотова". Ежедневно сообщается о десятках пострадавших, которым потребовалась госпитализация.