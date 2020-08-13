МИД России начал работать над освобождением координатора "Открытой России"

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - МИД России прикладывает усилия для освобождения задержанного в Белоруссии координатора "Открытой России" Артема Важенкова, сообщил "Интерфаксу" в четверг представляющий его интересы адвокат "Правозащиты Открытки" Антон Гашинский.

"Я видел сегодня Артема, он чувствует себя плохо: весь избит, голодный, немытый, в порванной одежде. Доктор должен был прийти к нему сегодня, но его не пустили. Надеемся, что доктор попадет к нему завтра", – сказал Гашинский. Он подчеркнул, что в ближайшее время Важенкова посетит представитель посольства.

Важенков проходит подозреваемым по делу об участии в массовых беспорядках (ч.2 ст. 293 УК Белоруссии): "Неустановленные лица в период с 10.08 приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся применяем насилия, погромами, поджогами и т.п.", - процитировал дело адвокат.

Ранее стало известно, что Важенков, который пропал в Минске во вторник, находится в СИЗО на улице Окрестина в белорусской столице.

Во вторник государственное агентство "БелТА" опубликовало запись, на которой несколько избитых молодых людей лежат в наручниках на земле и на камеру говорят, что прибыли в Белоруссию с туристической целью. Новость сопровождалась подписью, что задержаны "провокаторы беспорядков".

Позже появилась информация, что среди людей на этой записи – координаторы "Открытой России" Артем Важенков и Игорь Рогов.

Вечером 11 августа Рогова отпустили с условием "немедленного выезда из страны". Он уже прибыл в Москву.

Позже "БелТА" сообщило, что Следственный комитет Белоруссии возбудил дело об участии в массовых беспорядках (ст.293 УК Белоруссии), Важенков и Рогов проходят по нему в качестве подозреваемых. Им грозит наказание от 5 до 15 лет лишения свободы.

Акции протеста и стычки их участников с сотрудниками правоохранительных структур проходили в Минске и ряде городов три ночи подряд. Протест вызвало оглашение итогов выборов президента, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская – 10,9%.

В ходе акций протеста один человек погиб, более сотни (включая сотрудников правоохранительных органов) ранены. МВД сообщило о задержании свыше трех тысяч человек в ночь на 10 августа, и более двух тысяч – в ночь на 11 августа.