Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:27Заразились
на 13.08В России 907 758+5 057В мире 20 630 475+286 886

МИД России начал работать над освобождением координатора "Открытой России"

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - МИД России прикладывает усилия для освобождения задержанного в Белоруссии координатора "Открытой России" Артема Важенкова, сообщил "Интерфаксу" в четверг представляющий его интересы адвокат "Правозащиты Открытки" Антон Гашинский.

"Я видел сегодня Артема, он чувствует себя плохо: весь избит, голодный, немытый, в порванной одежде. Доктор должен был прийти к нему сегодня, но его не пустили. Надеемся, что доктор попадет к нему завтра", – сказал Гашинский. Он подчеркнул, что в ближайшее время Важенкова посетит представитель посольства.

Важенков проходит подозреваемым по делу об участии в массовых беспорядках (ч.2 ст. 293 УК Белоруссии): "Неустановленные лица в период с 10.08 приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся применяем насилия, погромами, поджогами и т.п.", - процитировал дело адвокат.

Ранее стало известно, что Важенков, который пропал в Минске во вторник, находится в СИЗО на улице Окрестина в белорусской столице.

Во вторник государственное агентство "БелТА" опубликовало запись, на которой несколько избитых молодых людей лежат в наручниках на земле и на камеру говорят, что прибыли в Белоруссию с туристической целью. Новость сопровождалась подписью, что задержаны "провокаторы беспорядков".

Позже появилась информация, что среди людей на этой записи – координаторы "Открытой России" Артем Важенков и Игорь Рогов.

Вечером 11 августа Рогова отпустили с условием "немедленного выезда из страны". Он уже прибыл в Москву.

Позже "БелТА" сообщило, что Следственный комитет Белоруссии возбудил дело об участии в массовых беспорядках (ст.293 УК Белоруссии), Важенков и Рогов проходят по нему в качестве подозреваемых. Им грозит наказание от 5 до 15 лет лишения свободы.

Акции протеста и стычки их участников с сотрудниками правоохранительных структур проходили в Минске и ряде городов три ночи подряд. Протест вызвало оглашение итогов выборов президента, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская – 10,9%.

В ходе акций протеста один человек погиб, более сотни (включая сотрудников правоохранительных органов) ранены. МВД сообщило о задержании свыше трех тысяч человек в ночь на 10 августа, и более двух тысяч – в ночь на 11 августа.

Белоруссия Открытая Россия Россия Артем Важенков

Новости по теме

Новости

Лукашенко готовит срочное обращение к народу

Лукашенко готовит срочное обращение к народу

Глава МВД Белоруссии извинился за травмы "случайных людей"

Мисс Беларусь призвала милицию остановить насилие

Мисс Беларусь призвала милицию остановить насилие

Что произошло за день: четверг, 13 августа

У посольства Белоруссии в Москве снова собрались протестующие

Больше тысячи белорусских ученых потребовали прекратить насилие

Израиль и ОАЭ договорились о нормализации отношений

"Цепь солидарности" длиной около 5 км выстроилась в Минске

"Цепь солидарности" длиной около 5 км выстроилась в Минске

В Сербии задержан посол Азербайджана

Белорусские правозащитники потребовали от МВД прекратить пытки задержанных

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');