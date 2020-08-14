Рабочие крупнейшего в Белоруссии металлургического завода усомнились в итогах выборов
Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - На крупнейшем в Белоруссии металлургическом предприятии - Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) рабочие продолжили протестовать в пятницу, сообщили там "Интерфаксу". Акции на БМЗ начались 10 августа. Производство при этом не останавливается.
Pracownicy BMZ ponownie rozpoczęli strajk.— Jarek Witkowski 🐧🚂🚴♀️⛺🍏📷🇵🇱🇪🇺☮ (@JarekWitkowski7) August 14, 2020
Работники БМЗ снова вышли на забастовку.
zabastowka, to słowo coraz częściej się pojawia
nikt nie zwraca na grubą rybę, która gdzieś poszła, a może to już nie gruba ryba? pic.twitter.com/N3OcG8j1zl
Профсоюз предприятия, который входит в Белорусский профсоюз работников отраслей промышленности "Белпрофмаш", направил обращение к главе Федерации профсоюзов Белоруссии Михаилу Орде. В нем рабочие БМЗ заявили, что считают недостоверными итоги президентских выборов и просят прокуратуру оценить работу некоторых избиркомов Жлобина.
"Выборы считаются одним из основных принципов волеизъявления граждан своей страны, и сегодня мы видим, что выбор каждого из нас не учтен, проигнорирован. Невозможно набирать такой процент в поддержку главы государства, когда не был допущен ни один независимый наблюдатель для подсчета голосов и показаны завышенные цифры на досрочном голосовании, где чаще всего побеждал действующий президент. Мы все хотим честных подсчетов голосов. Есть участки, на которых один из кандидатов набрал 80 и более процентов, и это нереально. Когда мы просили показать документы, нам отказывали, а вместо этого в нашем городе задерживали и проявляли силу сотрудники РОВД и другие службы", - говорится в обращении.
В пятницу утром по соцсетям разошлись фотографии и видеозаписи группы из нескольких десятков работников БМЗ, которые выстроились около административного здания на территории завода.
Митинги на белорусских предприятиях продолжаются.