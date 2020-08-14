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Рабочие крупнейшего в Белоруссии металлургического завода усомнились в итогах выборов

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - На крупнейшем в Белоруссии металлургическом предприятии - Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) рабочие продолжили протестовать в пятницу, сообщили там "Интерфаксу". Акции на БМЗ начались 10 августа. Производство при этом не останавливается.

Профсоюз предприятия, который входит в Белорусский профсоюз работников отраслей промышленности "Белпрофмаш", направил обращение к главе Федерации профсоюзов Белоруссии Михаилу Орде. В нем рабочие БМЗ заявили, что считают недостоверными итоги президентских выборов и просят прокуратуру оценить работу некоторых избиркомов Жлобина.

"Выборы считаются одним из основных принципов волеизъявления граждан своей страны, и сегодня мы видим, что выбор каждого из нас не учтен, проигнорирован. Невозможно набирать такой процент в поддержку главы государства, когда не был допущен ни один независимый наблюдатель для подсчета голосов и показаны завышенные цифры на досрочном голосовании, где чаще всего побеждал действующий президент. Мы все хотим честных подсчетов голосов. Есть участки, на которых один из кандидатов набрал 80 и более процентов, и это нереально. Когда мы просили показать документы, нам отказывали, а вместо этого в нашем городе задерживали и проявляли силу сотрудники РОВД и другие службы", - говорится в обращении.

В пятницу утром по соцсетям разошлись фотографии и видеозаписи группы из нескольких десятков работников БМЗ, которые выстроились около административного здания на территории завода.

Митинги на белорусских предприятиях продолжаются.

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Минск БМЗ Жлобин Белоруссия Белпрофмаш

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