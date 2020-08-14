Рабочие крупнейшего в Белоруссии металлургического завода усомнились в итогах выборов

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - На крупнейшем в Белоруссии металлургическом предприятии - Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) рабочие продолжили протестовать в пятницу, сообщили там "Интерфаксу". Акции на БМЗ начались 10 августа. Производство при этом не останавливается.

Pracownicy BMZ ponownie rozpoczęli strajk.

Работники БМЗ снова вышли на забастовку.

zabastowka, to słowo coraz częściej się pojawia

nikt nie zwraca na grubą rybę, która gdzieś poszła, a może to już nie gruba ryba? pic.twitter.com/N3OcG8j1zl — Jarek Witkowski 🐧🚂🚴‍♀️⛺🍏📷🇵🇱🇪🇺☮ (@JarekWitkowski7) August 14, 2020

Профсоюз предприятия, который входит в Белорусский профсоюз работников отраслей промышленности "Белпрофмаш", направил обращение к главе Федерации профсоюзов Белоруссии Михаилу Орде. В нем рабочие БМЗ заявили, что считают недостоверными итоги президентских выборов и просят прокуратуру оценить работу некоторых избиркомов Жлобина.

"Выборы считаются одним из основных принципов волеизъявления граждан своей страны, и сегодня мы видим, что выбор каждого из нас не учтен, проигнорирован. Невозможно набирать такой процент в поддержку главы государства, когда не был допущен ни один независимый наблюдатель для подсчета голосов и показаны завышенные цифры на досрочном голосовании, где чаще всего побеждал действующий президент. Мы все хотим честных подсчетов голосов. Есть участки, на которых один из кандидатов набрал 80 и более процентов, и это нереально. Когда мы просили показать документы, нам отказывали, а вместо этого в нашем городе задерживали и проявляли силу сотрудники РОВД и другие службы", - говорится в обращении.

В пятницу утром по соцсетям разошлись фотографии и видеозаписи группы из нескольких десятков работников БМЗ, которые выстроились около административного здания на территории завода.

Митинги на белорусских предприятиях продолжаются.