Зеленский счел несправедливым решение Белоруссии выдать задержанных России

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Белоруссии о передаче России ее граждан, которых в Минске считают членами ЧВК "Вагнер", несправедливым и не отвечающим дружественным межгосударственным отношениям.

"Считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, которое не отвечает духу отношений между Украиной и Беларусью, основанном на принципах уважения и взаимной помощи", - написал Зеленский в фейсбуке в субботу.

Он также отверг какое-либо вмешательство Украины во внутренние процессы в Белоруссии. Президент Украины заявил, что страна демонстративно отдала "третьей стороне" тех "людей, которые действительно имеют отношение к безусловному вмешательству в дела как Беларуси, так и Украины". "Это плохая история. История, в которой пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий", - заявил он.

Зеленский также сообщил, что обращение Офиса генпрокурора об экстрадиции 28 человек, включая девятерых украинцев, осталось без ответа.

14 августа Генпрокуратура РФ сообщила, что ранее задержанных в Белоруссии граждан России вернули на родину. Вернулись 32 из 33 человек: у одного из задержанных есть белорусское гражданство. Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что вернувшимся людям не грозит уголовное преследование в России.

29 июля под Минском были задержаны 33 гражданина РФ, которых белорусские власти считали членами ЧВК "Вагнер" и подозревали в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов.