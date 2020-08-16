Что случилось этой ночью, воскресенье, 16 августа

Смерть младшего брата Трампа, давление президента США на Alibaba, принуждения к участию в провластном митинге в Белоруссии

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В США скончался младший брат президента Трампа. Ему было 72 года.

- Президент Белоруссии потребовал не допускать незаконных акций. Особенно поручение касается протестов при содействии иностранных государств. Тем временем провластная "Белая Русь" собралась провести митинг за Лукашенко, СМИ сообщают о принуждениях к участию.

- Лукашенко поручил перебросить бригаду десантников в Гродно. Его беспокоит напряженная ситуация на западе страны.

- Трамп намерен и дальше ограничивать деятельность китайских компаний в США. В частности, речь идет о гиганте онлайн-торговли Alibaba.