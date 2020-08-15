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Президент Белоруссии потребовал не допускать незаконных акций

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Александр Лукашенко поручил силовым ведомствам пресекать проведение в стране акций солидарности, особенно при содействии иностранных государств.

"Интересная появилась информация сегодня к утру о том, что они хотят выстроить "ланцуг" от Вильнюса до Киева. То есть цепь неравнодушных. Мало на проспекте в Минске неравнодушных с цветочками и в цепях... Уже хотят выставить от Вильнюса до Киева и собрать туда более 300 тыс. человек", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагенство БелТА.

"Поручаю министерству обороны, МВД и КГБ, а также генеральному прокурору осуществить оценку, категорически не допустить подобных действий", - добавил он.

Белоруссия Александр Лукашенко

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