Провластная "Белая Русь" собралась провести митинг за Лукашенко

СМИ сообщают о принуждениях к участию

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Провластная общественная организация "Белая Русь" сообщила о планах провести митинг, на котором будут люди "поддерживающие государственный курс".

"Завтра пройдёт митинг Солидарности. Сугубо мирный. На нем соберутся силы, поддерживающие государственный курс. На митинге соберутся все те, кому дорога Родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря. В общем, с нами - вся конструктивная Беларусь", - говорится в фейсбуке организации.

Вместе с тем, СМИ сообщают, что участвовать в митинге заставляют работников бюджетных организаций.

Так, по информации белорусского издания tut.by, читатели из разных регионов сообщают, что их принуждают ехать в столицу. "Некоторым удается отказаться по тем или иным причинам, а некоторым - нет, потому что грозят увольнением. Люди опасаются, что могут быть совершены провокации", - пишет портал.

"Хотелось бы рассказать о факте принуждения к посещению провластного митинга завтра в 12.00. Мою родственницу из Хотимска под угрозой увольнения принуждают посетить данное мероприятие. Она работает в колхозе экономистом. На секунду, Хотимск находится в 450 км от Минска", - написала читательница портала.

"Нас также завтра попросили принудительно ехать на митинг. Желания нет. Но не хочется терять работу, которую я и так с очень большим трудом нашла. Я против действующего режима, и мне неприятно и больно от всего происходящего. И как поступить, я тоже не знаю", - написала читательница.

"В принудительно порядке работников пинского мясокомбината заставляют ехать в Минск, на митинг в поддержку АГЛ. Завтра из Пинска в 6 утра отправляется предварительно 6 автобусов. Работники горисполкома, сотрудники МВД, переодетые в гражданскую одежду, педагоги (в основном те, которые были в избирательных комиссиях, их запугивают тем, что при смене власти им светит тюрьма)", - рассказал еще один читатель.

"Военнослужащих в добровольно принудительном порядке "просят" прийти на шествие в поддержку АГ. На отказывающихся составляют списки", пишет военнослужащий.