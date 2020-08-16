В США захотели подписать соглашение с Россией по СНВ у себя дома

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В Вашингтоне надеются, что президент России Владимир Путин посетит США для подписания соглашения по ограничению стратегических вооружений, заявил помощник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

"Нам бы хотелось, чтобы президент Путин приехал сюда в определенный момент", - сказал он в эфире телеканала NBC.

По его словам, в ходе визита можно было бы "подписать прекрасное соглашение по вооружениям".

О'Брайен сказал, что Вашингтон хотел бы улучшить отношения с Москвой.

Ранее телеканал сообщил, что Трамп заявил в своем окружении, что хотел бы встретиться с Путиным до ноябрьских президентских выборов. Чиновники администрации изучают время и место возможной встречи, так, встреча могла бы пройти в Нью-Йорке в сентябре, отмечается в сообщении.

Цель саммита - совместно объявить о прогрессе в вопросах заключения нового соглашения по ограничению стратегических вооружений.

В то же время, О'Брайен опроверг это сообщение, заявив, что "встречи с Путиным до выборов не будет".