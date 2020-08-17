Белорусская калийная компания пообещала не подводить партнеров

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Белорусская калийная компания в связи с сообщениями о забастовке на "Беларуськалии" пообещала своим партнерам приложить все усилия, чтобы выполнить имеющиеся договоренности, но попросила их о понимании.

В компании выразили надежду на скорое разрешение ситуации.

Утром в понедельник рабочие "Беларуськалия" объявили забастовку и начали формировать стачкомы для подготовки остановки производства.

В пятницу в Солигорске проходили стихийные акции протеста, а вечером с сотрудниками "Беларуськалия" встретилось руководство предприятия. На встрече люди потребовали освободить Солигорск от отряда особого назначения как утратившего доверие граждан и ходатайствовать о расформировании ОМОН с лишением сотрудников воинских званий без права восстановления на службу в органы МВД; привлечь к ответственности тех, кто превысил полномочия во время и после избирательной кампании, не исполнивших свои обязанности добросовестно согласно законодательству Белоруссии; признать выборы недействительными и провести новые выборы с новым ЦИК и привлечением независимых наблюдателей.

БКК на прошлой неделе потребовала остановить насилие.

Люди пообещали приостановить производство на неопределенный срок, если требования не будут выполнены.

"Беларуськалий" - единственный производитель хлоркалия в Белоруссии, а также одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок. Предприятие продает свою продукцию через ОАО "Белорусская калийная компания".

На прошлой неделе президент Александр Лукашенко предупредил, что забастовкой воспользуются иностранные конкуренты, а также предложил увольнять бастующих.