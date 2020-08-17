Тихановская призвала белорусских силовиков "искренне раскаяться"

Народ примет сотрудников органов, которые перейдут на его сторону, считает политик

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что народ "примет" белорусских силовиков, которые перейдут на его сторону и "искренне раскаются".

"Хочу обратиться к людям в форме. Белорусы - это люди, которые не приемлют насилия, белорусы щедры и справедливы. И если вы решите не исполнять преступные приказы и перейти на сторону народа, они простят вас, поддержат вас и в будущем не попрекнут дурным словом. (...) Ведь мы все одно целое, которое кто-то хочет разорвать и стравить. (...) Мы едины, и вы должны знать, что мы всегда примем вас, если ваши помыслы будут чисты, а раскаяния искренни", - сказала Тихановская в своем видеообращении, распространенном в понедельник.

Политик подчеркнула, что белорусы не имеют права поднимать друг на друга руку. "Мы должны с холодной головой оценивать происходящее, задать себе простой вопрос: кому выгодно наше противостояние и кто извлекает из этого самую большую пользу для себя?" - заявила Тихановская.

Она также подчеркнула, что "одной из важных вещей, которую мы не имеем права потерять, является независимость Беларуси". "Она - та константа, которая не может быть потеряна ни при каких обстоятельствах", - сказала она.

Кроме того, в своем обращении Тихановская также объявила о готовности стать на время национальным лидером Белоруссии и подготовить в стране условия для проведения новых президентских выборов.

Выборы в Белоруссии

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. В соответствии с официальными результатами, действующий президент Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Было задержано около 7 тыс. человек. С 13 августа на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

В МВД Белоруссии 14 августа сообщили, что уже более 2 тыс. человек, задержанных ранее в ходе акций протеста, отпущены из мест содержания заключенных.

Центризбирком Белоруссии 14 августа провел заседание по подведению итогов выборов президента республики. Согласно утвержденным итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Тихановскую - 10,12%.

11 августа стало известно, что Тихановская покинула Белоруссию и в настоящий момент находится в Литве.

Акции сторонников и противников Лукашенко

16 августа на площади Независимости состоялся организованный митинг сторонников президента, в котором приняли участие, по официальной информации, более 65 тыс. человек. Президент выступил с речью перед собравшимися.

Позднее у стелы "Минск - город-Герой" началась протестная акция оппонентов Лукашенко. По различным оценкам, число участников составило несколько сотен тысяч. Ближе к вечеру протестующие прошли колонной по центральным проспектам к Дому правительства на площади Независимости. По оценкам наблюдателей, это самая масштабная акция протеста в истории современной Белоруссии.