Лукашенко заявил, что власть никогда не падет

Он пообещал призвать к ответу тех, кто пойдет "ломить"

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) заявил, что власть никогда не падет, а с теми, кто так утверждает в соцсетях, власти разберутся. Его цитирует "БелТА".

По его выражению, оппозиция отравила людей соцсетями.

"И у некоторых сложилось мнение: все, власти нет, власть пала. Власть никогда не падет. Вы меня знаете. А с ними мы разберемся. Просто надо потерпеть", - заявил глава государства.

По его мнению, протестующих спровоцировали, чтобы они начали требовать его отставки.

"Я понимаю, что многие напряжены ситуацией, которая сложилась на улицах, что там было насилие и так далее и тому подобное. Отвечаю вам и на этот вопрос. Нужен был повод для того, чтобы вы кричали: "Уходи!" Хороший повод. Хотя не без того, вы знаете, что я поручил разобраться с каждым фактом. Не без того, что кто-то попал под эту раздачу", - заявил он на встрече с коллективом МАЗа.

"Мы видим, что лязгают гусеницами. Я же вижу. И вовремя выбрали момент. Они просто сегодня спровоцировали эту обстановку, чтобы мы оттянули своих военных на внутренние действия. Кто сегодня может гарантировать, что те силы, которые подтягиваются извне, они до нас безразличны? Да нет, мы с Путиным одного мнения, что все там - заварушка эта - не напрасно", - продолжил президент.

Он повторил, что многие задержанные участники массовых беспорядков были пьяны или под наркотиками и что они планировали провокации. Силовые действия он назвал вынужденной реакцией на провокаторов, и отметил, что одному из силовиков сломали позвоночник.

"Если у кого-то есть дети, возьмите голову в руки и поймите, что никогда военный человек вам не простит, когда вы его бьете в спину на автомобиле. Я просил до этих событий: не провоцируйте их. Они будут защищать свои семьи, на которые сегодня идет давление через социальные сети", - объяснил президент.

Комментируя сообщения о принадлежащей ему недвижимости и деньгах, он предложил забирать все, что найдется.

"Сегодня надо думать не айфоном-телефоном, а мозгами. Думайте! - цитирует "БелТА". - Вы передайте всем, что никто никого уговаривать не будет. Все. Наступил тот рубеж, что если вы его переступите - господь с вами. Если вы вывалите на улицы, мы перетерпим. Если вы пойдете ломить - ответите. Вот вам мужской разговор".

Лукашенко выразил уверенность, что сейчас нужно принимать спокойные, взвешенные решения, направленные на стабилизацию обстановки.

Он выразил уверенность, рабочие "всегда поддерживали президента", и назвал предательство самым страшным, что бывает в жизни. Он заверил, что никогда рабочих не предаст и призвал их не губить предприятия.

"Жили, вроде, спокойно, тихо, завидовали нам, уважали. Что вы сотворили со страной? Вы же из этого будете выкарабкиваться! Успокойтесь, сядьте, работайте. А потом с вами в январе здесь встретимся, и вы скажете, что произошло и что нужно еще сделать, - добавил он. - Не провоцируйте! Я все пережил. Переживу и это. Но вы думайте о себе сейчас. Вот я сегодня ушел. Что завтра, вы подумали?"

Ранее в понедельник президент на МЗКТ заявил, что новых выборов в стране не будет, фальсифицировать 80% голосов, которые он набрал, невозможно, и что он не будет делиться властью "через улицу" и под давлением.

Результаты президентских выборов не признали Евросоюз и Великобритания.